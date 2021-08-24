Пласт, Челябинская область, 24 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Пластовском районе Челябинской области тушат крупный лесной пожар. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.

Лесной пожар

Возгорание появилось 22 августа. По данным на 23-е очаг был локализован на площади 550 га. Утром 23-го борьба с огнём возобновилась. Её осложнили ветер и скалистая местность, а также сухая и жаркая погода. Огонь шёл по местам пожаров прошлых лет.

«Держим ситуации под жёстким контролем. Угрозы населённым пунктам нет», — говорит глава областного Главного управления лесами Сергей Лавров.