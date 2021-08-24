Сеул, , 08:28 — REGNUM Представители Южной Кореи и России договорились о продвижении двустороннего сотрудничества в ряде сфер, включая экономику и здравоохранение. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Игорь Моргулов Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, данная договорённость была достигнута 23 августа в ходе политического диалога между заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Пе и замглавой МИД РФ Игорем Моргуловым.

Представители двух стран также договорились продолжить прилагать усилия для реализации программы «Девять мостов», предусматривающей сотрудничество по девяти ключевым отраслям инвестиционного взаимодействия.

Замглавы МИД Южной Кореи также выразил надежду на продвижение ключевых проектов сотрудничества, включая создание промышленного комплекса в Приморском крае и подписание соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Участники политического диалога также обменялись мнениями по международным вопросам, включая обстановку в Афганистане.