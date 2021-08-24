Джакарта, 24 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Один из известных архитектурных сайтов Rethinking the Future (RTF) назвал столицу Индонезии Джакарту худшей с точки зрения городского планирования, сообщает CNN Indonesia.

Национальный монумент независимости в центре площади Медан Мердека. Джакарта, Индонезия

RTF опубликовал список городов c худшим городским планированием. Джакарта считается «худшим местом с точки зрения дизайна» в мире. Пробки и незапланированное расширение городов усугубляют ситуацию.

Развитие инфраструктуры, находящейся в руках местных властей, также затрудняет осуществление долгосрочных проектов в Джакарте.

В отличие от жителей Джакарты, Дубай не обращает внимания на то, что волнует обычных людей. В Дубае многие высотные здания не учитывают желания людей при проектировании пространства. Городская планировка также не учитывает желания пешеходов.

В центре внимания RTF также Бразилиа. Город получил название «искусственный». Население города резко увеличилось за последние годы. В результате основная концепция плана развития города, изначально предназначавшаяся для «украшения», должна быть немедленно изменена, чтобы предоставить гражданам место для жизни.