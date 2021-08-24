Москва, 24 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Москве 24 августа ожидается до 20 градусов выше нуля, сообщает центр погоды «Фобос».

Модест Колеров ИА REGNUM «Над границей тучи ходят хмуро...»

"Сегодня через столичный регион скользнет слабовыраженный холодный атмосферный фронт, из-за чего небо немного нахмурится, кое-где может брызнуть незначительный дождь, и посвежеет», — говорится в прогнозе.

По данным центра погоды, в столице будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Воздух прогреется до 20 градусов тепла, в Московской области — до 21 градуса. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.