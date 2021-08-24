Хабаровск, 24 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. От паводка в Хабаровском крае пострадали жители 40 населённых пунктов. Уровень воды в реке Амур возле Хабаровска понижается, но медленно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе МЧС региона.

Мэрия Иркутска Паводок в Иркутске

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«Специалисты отмечают, что нынешний паводок будет носить затяжной характер. Повышенная водность будет сохраняться долгое время, темп снижения прогнозируется достаточно медленный», — прокомментировал ситуацию заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Андрей Прокопенко.

Режим ЧС из-за паводка был введён в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в Хабаровском, Нанайском, Ульчском, Амурском, Комсомольском и Николаевском районах. На территории региона подтоплены 27 жилых домов, 95 приусадебных участков, 1503 дач, 427 земельных участков и 58 автодорог.

У Хабаровска до 27 августа существенного изменения уровня воды не ожидается. У Комсомольска-на-Амуре река будет подниматься до 620−680 см.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень воды в реке Амур в Хабаровском крае спадает возле столицы региона Хабаровска и растёт возле Комсомольска-на-Амуре.