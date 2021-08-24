Кубинка, Московская область, 24 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Боевая машина пехоты БМП-3 в ходе следующей модернизации на «Курганмашзаводе» будет оснащена комплексом активной защиты, сообщили 23 августа в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Kurganmash.ru БМП-3Ф

По словам представителя холдинга, работа над усовершенствованием БМП-3 ведётся постоянно. Для повышения уровня защищённости машина оснащается решётчатыми экранами, комплектами навесной динамической защиты. Повышение командной управляемости достигается за счет внедрения современного программно-технического комплекса.

В настоящее время холдинг разрабатывает для БМП-3 новую гусеницу с уменьшенным давлением на грунт. С таким оснащением машина сможет использоваться для охраны северных территорий без урона природному покрытию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на форуме «Армия-2021» покажут в действии более 300 типов оружия и техники.