Москва, 24 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поручила министерствам совместно с бизнес-сообществом проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке продуктов на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Абрамченко.

Economy.gov.ru Виктория Абрамченко

«В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20% до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги», — говорится в сообщении.

Ранее правительство РФ ввело регулирование цен на ряд товаров потребительской корзины.