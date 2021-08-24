Абакан, 24 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Хакасии начинается прививочная кампания против гриппа, сообщили ИА REGNUM 24 августа в республиканском министерстве здравоохранения.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Градусники

В регионе поступило более 100 тыс. доз вакцины «Совигрипп» для взрослых. Сейчас препарат распределяют по медорганизациям. В ряде поликлиник уже началась вакцинация.

Прививочная кампания в Абакане стартовала 24 августа. По данным минздрава, этой осенью в регионе планируют вакцинировать от гриппа 60% населения.

Напомним, в Хакасии в 2020 году охват населения иммунизацией против гриппа составил 62,2%.

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