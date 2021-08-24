Москва, 24 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Компания Chevrolet представила на российском рынке новый компактный кроссовер Trailblazer. Об этом сообщается на сайте компании.

Chevrolet Chevrolet Trailblazer

Chevrolet Trailblazer нового поколения будет доступен в четырех версиях и с тремя вариантами дизайна. Представлен кроссовер был в 2019 году. Моторная линейка модели в России будет состоять из бензинового турбодвигателя объёмом 1,3 л производительностью 150 л. с.

Переднеприводная версия Trailblazer оснащается вариатором, а полноприводная — девятиступенчатым «автоматом». С 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 9,2 с.

Дилеры в России уже начали принимать заказы на новинку. Продажи кроссовера Trailblazer стартуют 15 сентября текущего года. Стоимость новинки с учетом программы Trade In составляет от 1 999 000 рублей.

Ранее Chevrolet представила тизер электрического пикапа, который будет создан на базе Hummer.

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