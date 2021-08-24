Горно-Алтайск, 24 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшую неделю зарегистрировано 265 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, заболеваемость снизилась на 10%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Неоднократно в течение недели Республика Алтай входила в число регионов с наименьшим приростом заболеваемости», — отметил глава регионе Олег Хорохордин.

Наибольший прирост зафиксирован в столице Горно-Алтайске, где диагноз подтвердился у 65 человек. Также новые случаи подтверждены в Онгудайском, Усть-Коксинском, Майминском, Улаганском и других районах.

Добавим, что общее число выявленных случаев за весь период пандемии в республике достигло 20 447. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 18 932 человек, умерли 336 пациентов с коронавирусом.