Пермь, 24 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. На улицах Перми отмечено сокращение числа бездомных собак и их нападений на людей, сообщает мэрия.

Alexis Собака

В 2019 году от нападений агрессивных собак пострадало 1260 человек, в 2020 году — 803, а за первое полугодие 2021 года — 394 человека. Сократилось и число заявок от горожан на отлов бродячих собак. В 2019 году поступило более 450 таких заявок, в 2020 году — более 200, за шесть месяцев 2021 года — более 50 заявок.

Чиновники связывают положительную динамику с связана с активной работой по устройству животных в добрые руки и последующими проверками условий жизни питомцев. С апреля 2020 года выдача животных новым хозяевам осуществляется на основании договоров, предусматривающих материальную ответственность за выпуск собаки обратно на территорию города и за ненадлежащее содержание.

«Всё больше людей узнают о существовании муниципального приюта для животных. Радует, что пермяки вместо того, чтобы бросать животных, чаще начали отдавать их в учреждение, где о них позаботятся и найдут новых владельцев», — отметили сотрудники городской Служба по обращению с животными без владельцев.

В 2020 году от населения принято 250 животных и выдано 1287 животных, за 6 месяцев 2021 года — 219 и более 750 соответственно.