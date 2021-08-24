Москва, 24 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Сборная России одержала победу над командой Японии в третьем туре группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 7:1.

Hery Zo Rakotondramanana Пляжный футбол

В составе российской команды хет-трик оформил Артур Папоротный, ещё по голу забили Фёдор Земсков, Максим Чужков и Борис Никоноров. Кроме того, автогол на счету японского игрока Такааки Оба.

Благодаря этой победе сборная России заняла первое место в группе А и вышла в четвертьфинал турнира, в котором сыграют с командой Испании, занявшей второе место в группе B.