Дзун-Хемчикский район, Тыва, 24 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Дзун-Хемчикский район, где зарегистрировано 15 новых случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус

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«Из 90 заболевших мужчин — 44, женщин — 46. По возрасту: детей до 17 лет — 28, от 18 до 49 лет — 45, от 50 до 64 лет — 10, старше 65 лет — 7», — отметили в минздраве.

Таким образом, всего с начала года в регионе подтверждено более 9,6 тыс. случаев заражения.

В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 606 больных, из которых 153 находятся в тяжёлом состоянии. 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила 56%.