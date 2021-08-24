Лондон, , 08:11 — REGNUM Восемь членов природозащитного движения Extinction Rebellion были задержаны полицейскими в ходе акции протеста Лондоне. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе лондонской полиции.

Протестующие собирались перекрыть несколько улиц. Они начали демонстрацию с Трафальгарской площади. Члены Extinction Rebellion потребовали от властей прекратить инвестиции в невозобновляемые источники энергии.

22 августа полиция задержала задержаны десять экоактивистов из этой организации, которые испачкали краской стены лондонской ратуши Гилдхолл.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля активисты Extinction Rebellion выбили не менее 19 окон в здании штаб-квартиры банка HSBC в Лондоне. Они протестовали против финансирования угольной энергетики.

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