Биробиджан, 24 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В ЕАО вышедшая из берегов река Амур подтопила 19 населённых пунктов. Уровень воды за сутки снизился на 40 см, но подтопленными остаются 93 дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе правительства региона.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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«Задача властей всех уровней — усилить работу оценочных комиссий для определения ущерба, нанесённого паводком», — отметили в правительстве региона.

В подтопленных домах живут 210 человек, в том числе 41 ребёнок. Эвакуированы 22 жителя региона, шесть из них — дети. Помимо жилья водой залиты 495 придомовых территорий и 2345 дач. Остаются подтопленными 45 участков автодорог, протяжённость залитой водой территории — 15,8 километров.

В селе Ленинское от паводка пострадали здания детско-юношеской спортшколы, сельскохозяйственного техникума, центральной районной больницы и двух детских садов. Ущерб, нанесённый Еврейской автономии паводком, пока оценивается в 711 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители ЕАО до сих пор полностью не получили выплаты за подтопленные в прошлом году дома.