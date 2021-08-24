Симферополь, 24 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Встреча иностранных делегаций на придуманной Киевом «Крымской платформе» не угрожает безопасности полуострова, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов.

ИА REGNUM Крымчане собрались на митинг перед Госсоветом

Таким образом он прокомментировал проходивший 23 августа саммит «Крымская платформа», на котором представители разных стран обсуждали механизмы «возвращения» Крыма под контроль Украины.

«Крым, являясь территорией России, надежно защищен от внешних угроз и посягательств», — цитирует РИА Новости Молохова.

Он отметил, что созванная Киевом международная коалиция не столько является действенным инструментом, сколько «провинциальным колокольчиком, распространяющим один только пустозвон».

Напомним, полуостров входит в состав России с 2014 года по результатам проведённого там всенародного референдума. В Москве не допускают каких-либо уступок по вопросу принадлежности Крыма, считая вопрос закрытым.