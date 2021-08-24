Москва, 24 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Как автовладельцам подготовить машину к осенне-зимнему сезону, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью радио Sputnik.

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Автомобили

Поскольку подобная подготовка занимает у автовладельцев много времени, а также требует иногда вложений денег, то начинать её лучше заранее, считает эксперт.

В первую очередь Кадаков советует позаботиться о смене резины. По его словам, в случае, если покрышек нет или они изношены, то лучше уже сейчас подумать об их покупке.

«Подумать, сколько денег отложить или заняться покупкой шин, сейчас это будет чуть дешевле, чем в октябре», — отметил эксперт.

Ещё одна деталь, которая требует проверки перед новым сезоном — это аккумулятор. Эксперт рассказал, что в случае, если автовладельцы начали летом замечать перебои в работе аккумулятора, то с наступлением заморозков это может стать реальной проблемой.

Кадаков также советует перед осенне-зимним сезоном проверить работу печки, не лишней будет замена щеток стеклоочистителя.

Ранее эксперт сообщил, что автомобили массового сегмента В или С класса в первый год эксплуатации становятся дешевле в среднем на 10%, через три года — на 40%.

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