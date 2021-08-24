Пермь, 24 августа, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Перми 1 сентября ограничат продажу алкогольной продукции в розницу, сообщает пресс-служба мэрии.

Gorodperm.ru

Ограничения прописаны в постановлении правительства региона. Нарушителям запрета грозит штраф. Санкции предусматривают административное наказание до 40 тыс. рублей.

Напомним, в Пермском крае торжественные линейки 1 сентября в честь нового учебного года решено проводить в очном формате. При благоприятных погодных условиях торжества состоятся на улице. Участниками станут ученики первых и выпускных классов. Для остальных школьников проведут классные часы в кабинетах.