Уфа, , 08:03 — REGNUM Государственное собрание Башкирии начнет осеннюю сессию в дистанционном формате. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Госсобрание Башкирии Gsbr.ru

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«Несмотря на то, что подавляющее большинство депутатов вакцинировалось либо переболело ковидом, мы приняли решение продолжить работу в дистанционном формате. Многие проводили отпуска в различных регионах России, за рубежом. Депутатская деятельность связана с большим количеством контактов, встреч, поэтому необходимо принять все возможные меры безопасности. Комитеты проведут заседания с использованием системы видеоконференцсвязи, на пленарном заседании будет использован метод социального дистанцирования, распределение участников по разным залам», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Он также отметил, что совещание с депутатами, на котором будут поставлены основные задачи перед депутатским корпусом и обозначены планы законопроектной работы, состоится на следующей неделе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 23 августа в Башкирии за сутки выявили 297 носителей коронавируса.