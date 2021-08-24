Барнаул, 24 августа, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, решили начать новый учебный год в штатном режиме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Как пояснила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина, для соблюдения карантинных мероприятий будут реализованы: кабинетная система, обязательная термометрия, обработка рук, а так же проветривание помещений, использование рециркуляторов и ступенчатое расписание.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора рекомендуется проведение торжественных линеек на свежем воздухе, точно так же с соблюдением всех санитарных правил и норм.

«Если это линейка, то на свежем воздухе, а если это все же помещение, то количество людей должно быть ограничено, либо торжественные мероприятия проходят в рамках одного класса», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с 1 сентября 2021 года в Алтайском крае планирует начать работу 1081 общеобразовательная организация, в том числе 1074 государственных и муниципальных школы, две вечерних и пять негосударственных образовательных организаций.

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