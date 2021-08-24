Самара, 24 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Стабилизацию заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Самарской области. Об этом 23 августа сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова на заседании областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Отмечается некоторая стабилизация, хотя и на высоких цифрах. В целом за прошедшую неделю было выявлено меньше случаев, чем на предыдущей. Рост отмечается в пяти возрастных группах: среди детей до года, 1−6 лет, 7−14 лет, 30−49 лет, 50−64 года», — приводит пресс-служба слова Архиповой.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе за минувшую неделю ежедневно выявляли примерно по 440 новых носителей коронавируса.

Архипова также сообщила, что больше всего инфицированных в минувшую неделю было выявлено среди сотрудников сферы ЖКХ, сферы услуг и промышленных предприятий.

Отмечается, что в прошедшую неделю также было зафиксировано 9039 случаев ОРВИ, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. В области также было выявлено 1326 заболевших внебольничной пневмонией. Это на 9,4% ниже показателя минувшей недели и почти столько же, что в аналогичный период в 2020 года.

«Область вышла на высокие, но стабильные показатели заболеваемости. Сейчас заканчивается сезон отпусков, начинается новый учебный год. Сложно предположить, как эти изменения отразятся на инфекции. Аргументы есть как в сторону увеличения предполагаемой заболеваемости, так и в сторону снижения. Летом люди несколько расслаблены и зачастую забывают о мерах профилактики», — приводит пресс-служба слова председателя областного правительства Виктора Кудряшова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 23 августа в регионе выявили 437 новых носителей коронавируса.