Оренбург, 24 августа, 2021, 07:50 — ИА Регнум. На базе Оренбургский областной детской больницы открылась клинико-диагностическая лаборатория — одна из самых современных и максимально оснащённых в регионе, сообщает региональный минздрав.

Minzdrav.orb.ru Глава минздрава Оренбуржья Татьяна Савинова представляет новое оборудование

Лаборатория находится в отдельном корпусе и занимает площадь в 1172 квадратных метра. Она состоит их клинико-биохимического отдела и микробиологической лаборатории, имеющей в своем составе бактериологический отдел, ИФА‑ и ПЦР-лаборатории.

«Оборудование актуально тем, что в короткий срок выявляет точную причину заболевания и позволяет точно установить тактику лечения», — акцентировали внимание в минздраве.

В учреждении работают врачи и медицинские лабораторные техники с высшей и первой квалификационными категориями, регулярно повышающие свой профессиональный уровень. На базе лаборатории выполняются и высокотехнологичные исследования. На современном оборудовании проводится широкий спектр исследований в сфере гематологии, гемостаза, биохимии, бактериологии, иммунологии.

По словам министра здравоохранения Татьяны Савиновой, особой гордостью являются новые аппараты для бактериологических исследований. Один из них идентифицирует и определяет чувствительность к антибиотикам, другой (BACTEK) — анализатор гемокультур.

«Открытие данной лаборатории — это прорыв не только для областной детской больницы, но и регионального здравоохранения в целом», — подчеркнула глава минздрава.