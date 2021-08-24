Лениногорск, Татарстан, 24 августа, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В отношении 43-летнего жителя города Лениногорска возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), ч.1 ст.119 УК РФ («Угроза убийством»), п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание»), сообщает СУ СКР по РТ.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

С декабря 2020 года по июль 2021 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически беспричинно наносил побои и угрожал убийством своей 15-летней дочери. В правоохранительные органы о действиях мужчины сообщила мать девочки.

Свою причастность к совершению преступления подозреваемый признал частично. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 42-летняя жительницы города Набережные Челны в январе-апреле 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносила побои малолетнему сыну 2008 года рождения. При этом обязанности по воспитанию мальчика исполняла старшая, совершеннолетняя сестра, которая и сообщила об истязании ребенка в полицию.

Читайте также: Жительница Татарии подозревается в истязании малолетнего сына

Читайте также: Жительницу Татарии обвиняют в побоях малолетней дочери