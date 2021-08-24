Москва, 24 августа, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Россия сможет обойтись без транзита газа через Украину, если в Киеве откажутся от такой возможности. Однако разговора об этом пока нет, заявил 24 августа директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

«Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чём я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без неё. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идёт», — цитируют РИА Новости собеседника.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет выполнять обязательства по транзиту газа через Украину в рамках подписанного контракта и готова обсудить условия для продления договора после 2024 года.

Главным условием российский лидер назвал определённость европейских партнёров по объёму и срокам закупки газа.