Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Главы американских корпораций Apple, Microsoft и Amazon встретятся в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом для обсуждения киберугроз, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Хакер Christoph Scholz

По их данным, встреча должна состояться 25 августа в Белом доме. На ней обсудят тему повышения уровня кибербезопасности и сотрудничества IT-гигантов с правительством США. Также ожидается, что Байден обсудит с главами корпораций их работу в банковской и энергетической сферах.

Пока официальных подтверждений от представителей компаний не поступало. Белый дом также отказался от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Конгрессе США обсуждалась тема борьбы с кибератаками. По словам представителя американской генпрокуратуры Ричарда Даунинга, российские власти не стоят за совершением преступлений в киберпространстве. Однако он обвинил Москву в отсутствии должной борьбы с хакерами.