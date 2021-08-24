На Урале столкнулись грузовики, есть погибший
Ачит, Свердловская область, 24 августа, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Ачитском районе Свердловской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Как пишет Накануне.Ru, фургон выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «МАН». 34-летний водитель транспортного средства погиб.
Виновник аварии ехал в сторону Екатеринбурга. Его пассажир, а также водитель «МАНа», травм не получили.