Барнаул, 24 августа, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В преддверии нового учебного года территориальное управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю обнародовало актуальные данные о количестве общеобразовательных учреждений и школьников.

Дарья Драй ИА REGNUM Школа

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Всего с 1 сентября 2021 года в регионе планирует начать работу 1081 общеобразовательная организация, в том числе 1074 государственных и муниципальных школы, две вечерних и пять негосударственных образовательных организаций.

К учебе приступят около 280 тысяч детей, из них впервые сядут за парты более 31 тысячи первоклассников. В одну смену планируется работа 920 школ, в две смены — 161 школы. Школ, планирующих работу в три смены, в крае нет.

Во всех школах созданы условия для организации горячего питания школьников. С целью организации питания и приготовления пищи в школах функционирует 1058 столовых, работающих на сырье, и 23 буфета-раздаточных.

Как сообщало ИА REGNUM, к 1 сентября в 2019—2020 учебном году в Алтайском крае было запланировано к открытию 1097 общеобразовательных школ. Но уже на День знаний, 1 сентября 2020 года, свои двери открыла только 1081 общеобразовательная организация (минус 16 школ за год).

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