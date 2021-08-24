Чебоксары, 24 августа, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Причиной запаха гари и задымления, которые сегодня, 24 августа, накрыли Чебоксары и Новочебоксарск, стал смог из-за пожаров в марийских лесах. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГКЧС Чувашии.

ИА REGNUM Утро 24 августа в Новоюжном районе Чебоксар

Из-за смены направления ветра жители двух городов республики стали жаловаться на смог и сильную гарь, закрывая форточки и балконы.

«Что касается задымления Новочебоксарска и Новоюжного района Чебоксар, то смог туда пришёл от соседей, с марийских лесов. Оттуда и дым, так как ветра преимущественно северных направлений. В настоящее время сильные лесные пожары действуют в Марий Эл, в Мордовии. На территории мордовского заповедника уже работают силы и средства Чувашской Республики», — говорят в ГКЧС Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за лесных пожаров в Марий Эл действует режим чрезвычайной ситуации. По данным на 23 августа, огнём пройдено более 1,3 тыс. гектаров, активная площадь горения снизилась до 54 гектаров.

В Нижегородской области и Мордовии из-за лесных пожаров введён режим межрегиональной чрезвычайной ситуации. Напомним, с 3 августа тушат крупные пожары в заповеднике «Заповедная Мордовия», за это время огнём пройдено 8,25 тыс. гектаров.