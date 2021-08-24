Сургут, Югра, 24 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) с начала 2021 года 13 родов были приняты на дому сотрудниками скорой помощи. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте городской станции скорой помощи.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Скорая помощь

Роды были приняты в домашних условиях, потому что беременные женщины несвоевременно обратились за помощью.

«Домашние роды не всегда могут пройти благополучно. Они могут осложниться не правильным положением и предлежанием плода. Хотелось бы отметить, что после начала отхождения слизистой пробки, околоплодных вод (даже не значительного подтекания), начала тянущих болей в поясничной области, внизу живота и схваткообразных болей необходимо незамедлительно обратиться в приемное отделение Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства», — отмечают врачи скорой.

Медики просят при вызове бригады скорой медицинской помощи к беременной женщине точно указать диспетчеру место нахождение роженицы, срок беременности, частоту и длительность схваток, был ли контакт с коронавирусной инфекцией, дату сдачи последнего ПЦР и его результатами, а также подготовить необходимые документы и вещи для роддома.

Всего с начала 2021 года скорая помощь Сургута выезжала к 2220 беременным женщинам.