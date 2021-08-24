Киев, , 07:41 — REGNUM Совместную борьбу с реализацией проекта «Северный поток — 2» предложил вести Польше президент Украины Владимир Зеленский, 23 августа сообщили в офисе украинского лидера.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В заявлении говорится, что свою идею Зеленский высказал польскому президенту Анджею Дуде на полях форума «Крымская платформа». Он отметил, что украинские власти считают строительство газопровода «угрозой для безопасности» европейских стран.

Главы стран также обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере, включая общие проекты по диверсификации поставок энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа правительство Украины приступило к формированию рабочей группы по «нейтрализации угроз» от «Северного потока — 2».

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