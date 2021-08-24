Иркутск, 24 августа, 2021, 07:34 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 24 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4451 человек, причём 17 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 95 382 человека (+398 за минувшие сутки).

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Госпитализированы 2625 (-94 за минувшие сутки). Выздоровели 80 804 пациентов (+463 за минувшие сутки).

Ещё 414 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за минувшие сутки).

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