Самара, 24 августа, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Площадь активного пожара удалось уменьшить в Борском районе Самарской области на пять гектаров. Об этом 23 августа сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко во время посещения района главы региона Дмитрия Азарова.

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«Сегодня в первой половине дня нам удалось уменьшить площадь активного пожара на 5 гектаров — с 20 до 15 гектаров на территории национального парка. Сейчас мы снова наблюдаем усиление ветра, в результате чего возникли очаги горения на тех участках, которые вчера нами были ликвидированы. Были зафиксированы 15 новых очагов. Так, возникли возгорания вдоль дороги, ведущей к Немчанке, где вчера прошел пожар в период сильной ветровой нагрузки», — приводит пресс-служба областного правительства слова Бойко.

Он также отметил, что в настоящее время сохраняется небольшая угроза для населенного пункта Борское. Для предотвращения распространение пожара и перехода его на этот населенный пункт спасатели увеличили до 100 метров ширину опашки.

Отмечается, что глава региона также встретился с сотрудниками спасательного ведомства, которые ведут борьбу с огнем.

«Бойцы, хочу вас поблагодарить за то важное дело, которое вы делаете. Понятно, что угроза еще не миновала. Постараемся обеспечить без сбоев поставку топлива, воды и продуктов питания. Надежда вся на вас. Угроза населенным пунктам крайне велика при такой погоде. Вчера мы с вами при штормовом ветре это почувствовали в полной мере. Надо отстоять населенные пункты и в кратчайшие сроки добиться локализации пожара, а в дальнейшем и полной его ликвидации. Есть все силы и средства, стянули сюда дополнительные группировки. Завтра уже ожидаем самолет Бе-200. Только переговорил с начальником штаба центрального округа. Главное — отстоять село. Дальше уже, уверен, мы справимся с пожаром», — заявил Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что для тушения пожара в Борском районе Самарской области были привлечены три пожарных поезда, два вертолёта МИ-8 Министерство обороны РФ и МЧС России.