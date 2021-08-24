Ульяновск, 24 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Ульяновске 25 августа откроют памятник мостостроителям и запустят движение на втором пусковом комплексе моста через Волгу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство дорожных склонов

Строительство левобережной развязки мостового перехода через Волгу обеспечит съезд с моста в район Верхней Террасы и позволит полностью задействовать Президентский мост в транспортном обеспечении. Развязка нужна для прямого выезда к мостовому переходу: это отделит транзитный транспорт от городского, увеличит безопасность движения и разгрузит Димитровградское шоссе, которое соединяет два моста через Волгу.

Строительство развязки шло в рамах федеральной государственной программы «Развитие транспортной системы»

В рамках запуска движения на новой развязке в Ульяновске также откроют памятник мостостроителям.

Подробнее:В Ульяновске увековечат память «президентских» мостовиков

Как сообщало ИА REGNUM, на мостовое строительство из федерального бюджета направлено 800 млн рублей, общая стоимость работ оценивается в 1,995 млрд рублей.

Отметим, что первая очередь Президентского моста через Волгу была открыта в 2009 году. Он соединил правобережную и левобережную части города Ульяновска и Ульяновской области. Длина самого моста превышает 5,8 тыс. метров, мостового перехода — 12,9 тыс. метров.