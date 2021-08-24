Новокузнецк, Кемеровская область, 24 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Новокузнецке поздно вечером накануне, 23 августа, были эвакуированы жильцы многоквартирного дома. Видео с места появилось в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

«Кутузова 76, полиция, скорая помощь, пожарные, кинологи с собаками, кто-то позвонил сказал, что заминировали дом. Всё проверили, ничего не нашли, возможно, телефонный шутник», — говорится в Instagram.

По данным сайта «Сибдепо», после того, как проверка здания завершилась, сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление, жильцы дома вернулись в свои квартиры. Подробности происшествия выясняются.