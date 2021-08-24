Северобайкальский район, Бурятия, 24 августа, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Северобайкальском районе Бурятии 21 августа погиб турист из Москвы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, незарегистрированная тургруппа в составе трёх человек сплавлялась по реке Левая Мама.

Главное управление МЧС по Бурятии В Бурятии погиб турист из Москвы

«В результате опрокидывания пакрафта утонул мужчина. Участники группы самостоятельно достали тело товарища из воды на берег и вышли на связь по спутниковому телефону, обратившись за помощью к спасателям», — отметили в ведомстве.

Для эвакуации группы спасателям пришлось задействовать вертолёт Ми-8. Однако первые двое суток воздушное судно не могло вылететь на место происшествия из-за плохой погоды.

24 августа спасательная операция была завершена — пострадавших вместе с телом погибшего доставили в посёлок Нижнеангарск.

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