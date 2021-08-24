Иркутск, 24 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Иркутские спасательные подразделения приведены в повышенную готовность в связи с подъемом уровне рек. Как сообщает 24 августа территориальное Г у МЧС РФ, ситуация обострили обильные осадки в южных районах Прибайкалья.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области Наводнение

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23 августа отмечалось повышение уровня воды на реке Витим на 125−165 см, на левобережных притоках реки Ангары, реках южного Прибайкалья — на 30−130 см, на реках Лене, Киренге наблюдалось преимущественно понижение уровня воды на 2−6 см.

На реке Китой отмечалось повышение уровня воды в районе посёлка Раздолье до отметки 278 см при критической 280 см, в посёлке Китой — до отметки 301 см при критической 475 см.

На реке Иркут в районе села Баклаши отмечалось повышение уровня воды до отметки 418 см при критической 480 см. Уровни воды ниже критических отметок.

24 августа на реке Иркут в районе села Баклаши ожидается дальнейшее повышение уровня воды до отметок 430−470 см при критической отметке 480, на реке Иркут в районе города Иркутска — до отметок 290−340 см при критической отметке 320 см.

На реке Китой в районе посёлка Раздолье ожидается уровень воды 280−330 см при критической отметке 280 см, на реке Китой в районе пос. Китой — до отметок 430−490 см при критической отметке 475 см.

Возможно затопление пониженных участков поймы. 24 августа на реке Ангаре в Иркутске ожидается подъём уровня воды на 10−20 см в связи с прохождение волны паводка на реке Иркут, возможны подтопления отдельных дачных участков.

24 августа на реках Китой, Белая, Ия прогнозируется повышение уровней воды на 60−140 см, на реках Иркут, Ока, Уда, Бирюса — на 20−40 см. 24 — 25 августа на реке Витим продолжится повышение уровня воды на 80−120 см, на реках Лене, Киренге ожидается понижение уровней на 2−7 см.

Как сообщало ИА REGNUM, об ухудшении погодных условиях и возможном повадке иркутские спасатели предупредили ещё накануне, 23 августа. Сегодня в горах южных районов ожидаются сильные и очень сильные дожди, местами по области грозы, порывы северо-западного ветра 15−18 м/с.

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