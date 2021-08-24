Петропавловск-Камчатский, 24 августа, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Камчатском крае число жителей, которым понадобилась госпитализация из-за COVID-19 приблизилось к количеству инфицированных за сутки. В ковидные госпитали попали 37 человек, заразился — 51, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с момента появления COVID-19 им заразились 18 057 жителей Камчатского края, погибли 244 человека. В камчатских стационарах для больных коронавирусом 520 мест, из них заняты 360.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа власти Камчатского края констатировали стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе и сократили количество мест в ковидных госпиталях.