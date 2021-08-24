Вашингтон, 24 августа, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Власти Китая продолжают создавать угрозы безопасности в акватории Южно-Китайского моря, заявила вице-президент США Камала Харрис в ходе выступления в Сингапуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Пекин продолжает подрывать систему, основанную на международных правилах, и угрожать суверенитету государств», — заявила она.

Харрис добавила, что Китай сохраняет претензии на острова в Южно-Китайском море. Она подчеркнула, что США вместе с союзниками постоянно сталкиваются с подобными угрозами со стороны Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа главы МИД АСЕАН призвали к миру и стабильности в Южно-Китайском море. В совместном заявлении также подчеркивалась важность полного осуществления Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море.