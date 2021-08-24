Уфа, 24 августа, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Один человек погиб, еще три человека пострадали в результате ДТП на автотрассе в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что рано утром 23 августа в Илишевском районе на 1176 км автотрассы Москва — Уфа произошло столкновение встречных автомобилей ВАЗ-2107, за рулем которого находился 79-летний житель Татарии и «Daewoo Nexsia», под управлением 22-летнего мужчины. После этого, автомобиль ВАЗ-2107 наехал на автомашину «Ford Focus», которая ехала за «Daewoo».

Отмечается, что в этом ДТП получила не совместимые с жизнью травмы 35-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. Водитель этого автотранспортного средства, его два пассажира (63-летняя женщина и 11-летний мальчик) получили травмы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии автомобиль сбил семилетнего ребенка.