Ульяновск, 24 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки выявляется одинаковое количество носителей коронавируса. Это следует из данных регионального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на вечер 23 августа, за последние сутки в Ульяновской области выявлено 290 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией — столько же, сколько было подтверждено сутками ранее. Таким образом, всего подтверждено 72 323 случая заражения коронавирусом.

Напомним, до этого двое суток подряд выявляли по 291 носителю коронавирус, ранее в течение двое суток — по 290 случаев заражения SARS-CoV-2.

В настоящее время в Ульяновской области под наблюдением находится 14 881 человек.

Отметим, что 25 августа исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков станет гостем рубрики «Спросите доктора», где расскажет о вакцинации от COVID-19.