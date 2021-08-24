В Ульяновской области подтверждено ещё 290 случаев заражения коронавирусом
Ульяновск, 24 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки выявляется одинаковое количество носителей коронавируса. Это следует из данных регионального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По данным на вечер 23 августа, за последние сутки в Ульяновской области выявлено 290 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией — столько же, сколько было подтверждено сутками ранее. Таким образом, всего подтверждено 72 323 случая заражения коронавирусом.
Напомним, до этого двое суток подряд выявляли по 291 носителю коронавирус, ранее в течение двое суток — по 290 случаев заражения SARS-CoV-2.
В настоящее время в Ульяновской области под наблюдением находится 14 881 человек.
Отметим, что 25 августа исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков станет гостем рубрики «Спросите доктора», где расскажет о вакцинации от COVID-19.