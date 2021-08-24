Улан-Удэ, 24 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал единственный способ, как перевести COVID-19 из опасной болезни в обычную, наряду с сезонным гриппом. По его словам, это — вакцинация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Dzhmao.ru Вакцинация против COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

На очередном заседании регионального оперштаба, он поручил ускорить темпы вакцинации для стабилизации эпидситуации после начала учебного года.

«COVID-19 с нами навсегда. Главный вопрос сегодня — чтобы он перешёл в режим привычной лёгкой болячки, и здесь актуален вопрос вакцинации. У нас хорошо идёт вакцинация, но мы можем усилиться», — отметил он.

Глава региона также призвал всех непривитых местных жителей пройти вакцинацию.

Добавим, по ситуации на 23 августа в республике первым компонентом привито более 297 тыс. человек. Завершили вакцинацию 250 тыс. жителей, что составляет 58% от плана.