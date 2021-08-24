Кемерово, 24 августа, 2021, 07:14 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 24 августа, за прошедшие сутки выявлено 178 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 179 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 39, Кемерово — 38, Междуреченск — 19, Юрга — 13, Белово — 12, Прокопьевск — 12, Ленинск-Кузнецкий — 11, Киселевск — семь, Новокузнецкий МР — шесть, Осинники — пять, Анжеро-Судженск — три, Калтан — три, Беловский МР — три, Ленинск-Кузнецкий МО — три, Яшкинский МО — три, Тайга — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 182 пациента выздоровели, пятеро скончались.

Всего в Кузбассе выявили 50 626 случаев заражения коронавирусом, 47 775 человек выздоровели, 1103 пациента скончались.