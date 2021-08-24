Сеул, 24 августа, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Проблему восстановления экономики после пандемии обсудят президент Колумбии Иван Дуке и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе двухстороннего саммита. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Отмечается, что колумбийский президент уже прибыл в Республику Корея. В заявлении также говорится, что участники встречи затронут темы сотрудничества в сфере цифровых технологий, а также охраны окружающей среды и развития сельского хозяйства.

Южнокорейско-колумбийский саммит состоится 25 августа. Он приурочен к десятилетию установления двустороннего стратегического партнерства и 70-й годовщины начала участия Колумбии в Корейской войне 1950−1953 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая министр по делам патриотов и ветеранов Южной Кореи Хван Ги Чхоль провел с Иваном Дуке встречу, посвященную вопросам сотрудничества двух стран.