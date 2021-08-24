Абакан, 24 августа, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Хакасии скончались ещё восемь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в правительстве республики.

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Жертвами COVID-19 стали шесть женщин (48 лет, 57 лет, 59 лет, 69 лет, 75 лет, 78 лет) и двое мужчин (72 года, 84 года).

С начала 2021 года в Хакасии умерли 513 ковид-пациентов, за весь период пандемии (по 23 августа) — 872.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в регионе выявлено 16 813 носителей коронавируса.