Улан-Удэ, 24 августа, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Бурятии за сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 1763 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперштаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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В стационарах региона в настоящее время лечатся 422 пациента с COVID-19, из которых 61 находится в реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 25 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 590 коек: занято — 422, свободно — 168 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,5%», — отметили в штабе.

На амбулаторном лечении и под наблюдением врачей остаются ещё почти 1,2 тыс. носителей.