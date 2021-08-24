Самара, 24 августа, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Первые выплаты жителям, которые пострадали в результате природных пожаров, произведены в Самарской области. Об этом 23 августа сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области Пожар в жилом доме

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«Людей в беде точно не бросим. С первого дня пострадавшим оказываем необходимую помощь, главное, что погибших и тяжёлых случаев нет. В течение дня людям уже поступили первые выплаты, параллельно соцслужбы выясняют, кто из жителей будет заново отстраивать дома, а кому будем помогать приобретать жильё», — сообщил он.

Глав региона заверил, что решение будет найдено по каждому случаю. Также Азаров сообщил, что дал ряд поручений чиновникам на счет села Немчанка.

«Прежде всего решить вопрос с дорогой и переходом через ж/д пути, а также поставил задачу с завтрашнего дня определить график работы мобильного медпункта», — пояснил он.

Кроме этого, глава региона встретился с жителями Борского района, которые пострадали от пожара.

«Их дома сгорели по вине тех, кто то ли нарочно, то ли случайно решил пожечь траву. Низовой огонь пробрался в лес, а спустя несколько часов уже со стороны леса огненный шторм охватил жилые постройки», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что на встрече была разобрана каждая ситуация.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в селе Немчанка в результате неконтролируемого горения сгорело 16 домовладений, жители были частично эвакуированы.