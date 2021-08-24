Каракас, , 07:05 — REGNUM Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия, сменивший на этом посту Хорхе Арреансу, 23 августа обсудил с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым сотрудничество между двумя дружественными странами. Об этом Пласенсия сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия «Мы провели первую встречу с послом Российской Федерации Сергеем Мелик-Багдасаровым, с которым обсудили ключевые вопросы актуальной повестки двустороннего сотрудничества. Россия и Венесуэла продолжат укреплять свои стратегические отношения во всех сферах, областях и на международных форумах».

Напомним, что перестановки в правительстве Боливарианской Республики прошли в преддверии намеченных на ноябрь местных и региональных выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил Феликса Пласенсию на пост министра иностранных дел республики. Занимавший до этого пост главы МИД Хорхе Арреансу возглавит министерство промышленности и национального производства республики.

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