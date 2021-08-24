Чебоксары, 24 августа, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Чебоксары сегодня, 24 августа, в очередной раз окутал смог и дым. На этот раз — более сильный, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Смог в Чебоксарах

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Жители чувашской столицы с утра жалуются на сильный запах гари и дым, который стоит в Чебоксарах. В частности, смог накрыл северо-западный, новоюжный районы. Так же жалуются жители Новочебоксарска, отмечая, что «туман стоит», «дышим гарью».

«Очень сильный запах гари в СЗР! С открытой балконной дверью в комнате просто стоит запах», — пишет на местном форуме Re.

«Новоюжка в дыму… Дышать трудно часов с 2-х ночи», — добавляет Андрюшкина.

«В Новочебоксарске тоже нечем дышать: запах гари ощутил около двух часов ночи», — сообщает Тамболес.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за непростой обстановки с лесными пожарами в соседних регионах в Чувашии усиливается профилактическая работа и контроль за соблюдением мер пожарной безопасности.

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Напомним, ранее в Нижегородской области и Мордовии правительственная комиссия ввела режим межрегиональной чрезвычайной ситуации. Причиной стали лесные пожары в заповеднике «Заповедная Мордовия», которые тушат с 3 августа: по данным на 23 августа, горит 130 гектаров, всего огнём пройдено 8,25 тыс. гектаров.