Уфа, 24 августа, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Шестилетний ребенок погиб после получения ожогов в результате возгорания бочки с легковоспламеняющимся веществом в Башкирии. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Thomas Constant Бочки с нефтью

По версии следствия, днем 17 августа текущего года в Хайбуллинском районе сотрудники МЧС по региону тушили пожар в гараже, который расположен в селе Акъяр и вынесли из него металлическую бочку. После этого бочка осталась на улице без присмотра. Вечером этого же дня два шестилетних ребенка играли на улице и подожгли эту бочку.

Следователи считают, что содержимое бочки загорелось, в результате несовершеннолетние получили термические ожоги 90% и 50% поверхности тела. Их срочно доставили в больницу. После шести дней госпитализации ребенок, который получил термические ожоги 90% поверхности тела умер в медучреждении. По предварительной информации, в бочке находился карбид.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«В ходе расследования действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте тушения пожара, будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело после гибели подростка в результате падения ворот.