Кызыл, 24 августа, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Туве намерены смягчить принятые ранее противоэпидемические меры для заведений общепита. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора по республике Людмила Салчак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Главный государственный санитарный врач считает возможным дать «добро» на работу кафе, столовых и других заведений общепита в дневное время с заполняемостью до 25% залов для посетителей», — отметили в правительстве.

Если владелец заведения сможет обеспечить вакцинацию всех сотрудников, разрешённый уровень заполняемости может вырасти до 50%.

Кроме того, библиотекам, музеям, базам отдыха разрешат возобновить работу при условии заполняемости залов до 30%. При этом сохраняется запрет на массовые мероприятия, в том числе семейные праздники.